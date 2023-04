Spis treści: 01 Czy w Wielki Piątek obowiązuje post?

02 Jakie są zasady postu ścisłego w Kościele?

03 Czego nie można jeść w Wielki Piątek?

04 Co można jeść w Wielki Piątek?

Czy w Wielki Piątek obowiązuje post?

W tym roku dzień wspomnienia śmierci Chrystusa wypada 7 kwietnia. W Wielki Piątek w kościołach nie będą sprawowane msze, które zastąpi liturgia Męki Pańskiej i uroczyste procesje Drogi Krzyżowej.

Zobacz także: Kiedy zaczyna się Triduum Paschalne? To najważniejszy czas dla katolików

Wielki Piątek przed Wielkanocą to jeden z dwóch dni w roku (obok Środy Popielcowej), kiedy to Kodeks Prawa Kanonicznego nakazuje wiernym zachowanie postu ścisłego. Kto jest zwolniony ze ścisłego postu? Kościół Katolicki wymaga utrzymania postu przez wiernych w wieku od 18 do 60 roku życia.

Jakie są zasady postu ścisłego w Kościele?

Post ścisły jest najbardziej restrykcyjną formą wstrzemięźliwości od pokarmów, jaką przewiduje prawo kościelne.

To połączenie postu jakościowego, czyli powstrzymania się od spożywania rosołu i dań mięsnych, z postem ilościowym, który zakłada trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta.

W Wielki Piątek, który należy do Triduum Paschalnego, obowiązek postu ścisłego spoczywa na wszystkich pełnoletnich.

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje już jednak od 14 roku życia, a zaleca się ją również młodszym wiernym. W rozdziale dotyczącym dni i okresów pokutnych w Kościele znajdziemy zapis:

„Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły czternasty rok życia, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia sześćdziesiątego roku życia. Duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczyć się o to, ażeby również ci, którzy z racji młodszego wieku niezwiązani jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzeni w autentyczny duch pokuty” Kan. 1252

Czego nie można jeść w Wielki Piątek?

Post jakościowy wymusza powstrzymanie się od spożywania mięsa, jednak to dość szeroka kategoria. Odrębne zapisy w dokumentach kościelnych precyzują tę kwestię i tak w Wielki Piątek na stół, a tym bardziej do naszych ust nie powinny trafić dania zawierające:

mięso lub krew;

mózg;

szpik kostny;

słoninę;

tłuszcze odzwierzęce (np. smalec);

ekstrakty mięsne.

W trakcie obowiązywania postu ścisłego katolicy - jak w czasie Wielkanocy - powinni też powstrzymywać się od spożycia zup na wywarach gotowanych z wykorzystaniem mięsa lub kości.

W dzień Męki Pańskiej wzbronione jest również picie alkoholu i jedzenie słodyczy.

Co można jeść w Wielki Piątek?

Kościół katolicki dopuszcza jednak jedzenie niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego. W Wielki Piątek w trzech dozwolonych posiłkach mogą znaleźć się np. jajka i nabiał (kefiry, maślanki, jogurty czy mleko). Zgodnie z tradycją możemy także sięgać po ryby i owoce morza, a jeśli mamy ochotę także po... żaby i ślimaki.

Zdjęcie Dzień o chlebie i wodzie to restrykcyjna forma postu ścisłego wybierana przez wielu katolików. / Marek Bazak / East News

W wielu rozmowach dostojnicy kościelni pytani o dania, które najlepiej nadają się do przygotowania w dniach ścisłego postu, wymieniają wszelkie dania jarskie, chude zupy, a także lekkie sałatki. Zwolennicy rygorystycznego podejścia optują jednakże za tym, by w Wielki Piątek posilać się tylko wyłącznie chlebem, a pragnienie gasić wodą.

