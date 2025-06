Czas do 15 czerwca. Wierni mają obowiązek wywiązać się z tego zalecenia

Obowiązkowa spowiedź wynika bezpośrednio z drugiego przykazania kościelnego : "Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty". Kościół katolicki, troszcząc się o duchowe dobro wiernych, zobowiązuje każdego ochrzczonego do tego, aby przynajmniej raz w roku oczyścił swoje sumienie przez spowiedź.

Spowiedź to nie tylko formalność . To sakrament, w którym człowiek spotyka się z miłosiernym Bogiem.

Wielu ludzi postrzega obowiązkową spowiedź jako coś, co "trzeba odbębnić". Takie podejście często wynika z braku zrozumienia, czym naprawdę jest sakrament pokuty. Spowiedź to nie magiczna formuła, która "czyści" człowieka automatycznie. To dialog - spotkanie człowieka z Bogiem, w którym otrzymujemy przebaczenie, ale też siłę do dalszego życia. Spowiedź uzdrawia serce, przynosi pokój sumienia i daje nadzieję.