Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego w niedzielę 12 września. Transmisja w Polsat News i Interii

Beatyfikacja prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej, założycielki Dzieła Lasek i zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża odbędzie się 12 września 2021 r. w Warszawie. Msza beatyfikacyjna rozpocznie się o godz. 12. Zapraszamy na transmisję na antenę Polsat News i do Interii.





12 września to nowy termin. Wcześniej, w październiku 2019 r. kard. Kazimierz Nycz ogłosił, że beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego odbędzie się 7 czerwca 2020 r. na placu Piłsudskiego w Warszawie, jednak 28 kwietnia 2020 r. została ona zawieszona w związku z pandemią. O nowej dacie i połączeniu beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego z beatyfikacją matki Czackiej poinformowano 23 kwietnia.



Przed uroczystościami kardynała Wyszyńskiego wspomina abp Gądecki, który zachęca, by wierni w dniu beatyfikacji uczestniczyli we mszy świętej w swoim kościele parafialnym lub w miejscowej katedrze, a po niej przeżywali uroczystości beatyfikacyjne, łącząc się za pomocą środków społecznego przekazu ze Świątynią Opatrzności Bożej.



Czytaj też w Tygodniku Interii: Za robotników dałby się pokroić. Młody Stefan Wyszyński





Reklama

Przyjeżdżał kard. Wyszyński, zbierało się całe Gniezno

Hierarcha przypomniał, jako alumn seminarium gnieźnieńskiego miał okazje do częstych spotkań z prymasem Wyszyńskim. Wspominał, że 2 lutego ksiądz kardynał przyjeżdżał na rocznicę konsekracji katedry i wtedy zbierało się całe Gniezno.

- Wygłaszał jedyne takie kazanie stricte ukierunkowane na ocenę sytuacji teraźniejszej, współczesnej, na co ludzie czekali. Po takiej mszy św. wszyscy wychodzili podniesieni na duchu - zauważył metropolita poznański.

Przewodniczący KEP odniósł się również do czasu swoich studiów w Rzymie, które rozpoczął w 1973 r. Wspominał, że kardynała zawsze witała duża rzesza Polaków i dziennikarzy.

- W czasie Solidarności zebrało się mnóstwo dziennikarzy zagranicznych i włoskich, którzy pytają go, co sądzi o sytuacji w Polsce. On jednak przyjął jedną zasadę, aby nie komentować nic, co dotyczy Polski, poza jej granicami - powiedział abp Gądecki.

Pogrzeb kard. Stefana Wyszyńskiego. "Świadectwo życia człowieka nietuzinkowego"

Abp Gądecki przywołał także pogrzeb kard. Wyszyńskiego. - Testament księdza prymasa (...) odnosił do Polaków najlepsze cechy. (...) To było świadectwo życia człowieka nietuzinkowego, nieporównywalnego z wszystkimi innymi, którzy nie zdawali sobie w połowie, a może nawet w jednej setnej sprawy z tego, jakie są trudy prymasa, jakich wysiłków potrzebował, żeby prowadzić Kościół - podkreślił abp Gądecki.

Beatyfikacja kard. Wyszyńskiego i matki Czackiej. Wejdą tylko osoby z kartą wstępu

Jak przekazał komitet Organizacyjny do spraw Beatyfikacji, w uroczystościach beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej będą mogły uczestniczyć wyłącznie osoby mające karty wstępu.

"Ze względu na trudne do przewidzenia scenariusze rozwoju pandemii COVID-19 i związane z nią obostrzenia sanitarne organizatorzy zdecydowali, że w uroczystościach będą mogły uczestniczyć wyłącznie osoby mające karty wstępu" - poinformowano.

Zaznaczyli, że w związku z ograniczoną liczbą uczestników do udziału w uroczystości beatyfikacji zaproszone zostały wyłącznie delegacje poszczególnych diecezji oraz środowisk i instytucji związanych z kard. Wyszyńskim i matką Czacką.

"Proces rejestracji uczestników został już zakończony. Dystrybucją kart wstępu dla osób indywidualnych zajęły się poszczególne diecezje" - czytamy w komunikacie.

Beatyfikacja. Organizatorzy zachęcają do oglądania transmisji

"Zwracamy się z apelem, aby nie organizować spontanicznych grup parafialnych, które bez uzgodnienia z organizatorami zamierzałyby uczestniczyć w beatyfikacji" - poprosili.

Jego autorzy zaapelowali, aby osoby chcące uczestniczyć w beatyfikacji zrobiły to "poprzez media transmitujące uroczystość". "Upraszamy o duchową łączność i wspólną modlitwę" - zaznaczyli.

Beatyfikacja Stefana Wyszyńskiego. Gdzie oglądać?

Poinformowali, że transmisję przeprowadzi telewizja publiczna. Będzie ona dostępna również na innych kanałach telewizyjnych, kanałach radiowych i w internecie. "Ponadto będzie możliwość wspólnego uczestniczenia za pomocą telemostów w wybranych miejscach na terenie całego kraju" - dodali.

Transmisję z mszy beatyfikacyjnej kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej będzie można obejrzeć w Polsat News i Interii.



Organizatorzy zastrzegli, że w dniu beatyfikacji Świątynia Opatrzności Bożej dla uczestników będzie otwarta od godz. 9.00. Duchowe przygotowanie rozpocznie się o 10.30, a o godz. 12.00 msza św. pod przewodnictwem prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, legata papieskiego kard. Marcello Semeraro, z udziałem Episkopatu Polski i księży reprezentujących poszczególne diecezje.