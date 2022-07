Wakacje 2022 Jak przetrwać upały w mieszkaniu i pracy? Jeden prosty trik i 15 praktycznych porad

Według najnowszych prognoz synoptyków początek tygodnia ma być odrobinę chłodniejszy. Jednak już od środy 27 lipca słupki rtęci zanotują kolejny skok.

Najlepsze memy o upałach. W zimie zatęsknimy

Lato w pełni i temperatury w ciągu dnia przekraczają 35 stopni Celsjusza. Słońce pali mieszkańców całej Polski, a rekordowe temperatury padają na zachodzie kraju. Zwyczajowe "cześć" czy "dzień dobry" zastąpiło "ale gorąco".



Przed falą upałów nie można uciec, można za to pocieszać się memami, które co prawda nas nie ochłodzą, ale za to rozbawią do łez.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Najlepsze memy o upałach. Nie zapomnij użyć filtra

Tylko we Wrocławiu zanotowano temperaturę maksymalną 37,4 stopnia Celsjusza. Tym samym pobity został rekord gorąca z 2019 roku. Jeszcze większy upał panował w wielkopolskim Kórniku, gdzie temperatura sięgała aż 37,9 stopnia. Kto nie używał kremu z filtrem, musi teraz mocno żałować.



Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Najlepsze memy o upałach. Nie zapomnij o napojach

Podstawą dobrego samopoczucia podczas upałów jest odpowiednie nawodnienie organizmu. Zaleca się picie 2-3 litrów płynów, głównie powinna to być woda wysoko zmineralizowana. Należy unikać natomiast napojów z kofeiną oraz alkoholu, który może powodować obniżenie ciśnienia i w efekcie omdlenia.

