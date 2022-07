Seria strajków na lotniskach w sierpniu. Ryanair, EasyJet i Lufthansa

Czarna passa na lotniskach się nie kończy, a podróżni zamiast cieszyć się wymarzonymi wakacjami, nadal martwią się, czy ich loty nie zostaną odwołane. Niepokój rośnie zwłaszcza po tym, jak pracownicy największych linii lotniczych zapowiedzieli strajki w sierpniu.

Strajki pracownicze i braki kadrowe na lotniskach w całej Europie mogą popsuć turystom tegoroczne wakacje. Już teraz na wielu lotniskach zapanował chaos, a wszystko wskazuje na to, że sytuacja w sierpniu nie ulegnie poprawie. Protesty w tym miesiącu zapowiedzieli już pracownicy linii lotniczych Ryanair, EasyJet i Lufthansa. Kiedy i gdzie należy spodziewać się utrudnień w podróżach?

Ryanair – odwołane loty w sierpniu. Kiedy i gdzie odbędą się strajki?

Ryanair zmaga się z dużymi problemami kadrowymi po pandemii. Związki zawodowe domagają się wydłużenia wymiaru urlopu pracowników do 22 dni oraz wyższego wynagrodzenia. Personel oczekuje również przywrócenia do pracy jedenastu osób, które w lipcu zwolniono z powodu strajku.

Załogi linii lotniczych Ryanair już kilkakrotnie od czerwca przeprowadzały strajki na terenie lotnisk w Hiszpanii. Tym samym doprowadziły do odwołania setek połączeń. Najbardziej ucierpieli na tym podróżujący z lotniska w Barcelonie (El Prat) oraz lotniska w Madrycie i Maladze.

To jednak nie koniec. Według najnowszych doniesień, związki zawodowe wezwały do zaostrzenia i przedłużenia strajku o kolejne pięć miesięcy. Pracownicy Ryanair będą protestować od poniedziałku do czwartku - w każdym tygodniu - od 8 sierpnia do 7 stycznia 2023 roku.

EasyJet – odwołane loty w sierpniu. Kiedy i gdzie odbędą się strajki?

Widmo kolejnych strajków wisi również nad EasyJet. Pracownicy tej linii lotniczej ogłosili, że jeśli nie otrzymają zgody na swoje postulaty, ponowią protesty w sierpniu. Dotyczy to około 450 pracowników lotnisk w Barcelonie, Maladze i Palma de Mallorca.

Główną osią sporu w EasyJet są kwestie dotyczące zwiększenia wynagrodzenia. Choć pracownicy mają nadzieję, że uda im się szybko osiągnąć porozumienie z pracodawcą, pasażerowie powinni być przygotowani na liczne utrudnienia.

Lufthansa – odwołane loty w sierpniu. Kiedy i gdzie odbędą się strajki?

Na ogromne kłopoty z podróżowaniem w sierpniu mogą natrafić też pasażerowie korzystający z oferty Lufthansy. Pracownicy niemieckiej linii lotniczej protestowali już w środę 27 lipca, co spowodowało odwołanie ponad 1000 lotów i zwiększyło utrudnienia w transporcie lotniczym w szczycie sezonu wakacyjnego.

Głównym postulatem uczestników strajku, zainicjowanego przez związek zawodowy Ver.di, jest podwyżka płac. Związkowcy żądają podniesienia wynagrodzeń o 9,5 proc. lub o co najmniej 350 euro dla około 20 tys. pracowników.

Ofertę złożoną przez Lufthansę w sprawie podwyżek związkowcy odrzucili, twierdząc, że jest niewystarczająca. Strona związkowa i przewoźnik przeprowadzili do tej pory dwie rundy negocjacji płacowych. Trzecia jest zaplanowana na 3 i 4 sierpnia. Jej skutki mogą być jednak bardziej daleko idące niż kilkudniowy strajk. Związkowcy ostrzegają bowiem, że akcji protestacyjnych może być więcej.

