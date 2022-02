Wojna na Ukrainie. Wojsko odbiło lotnisko w Hostomlu

"Lotnisko Hostomel pod Kijowem pod kontrolą sił ukraińskich. To bardzo ważne i zachęcające. To strategiczny obiekt otwierający dostęp do stolicy. Ukraiński ekspert wojskowy w telewizji powiedział właśnie, że lepiej go zniszczyć niż dopuścić, by wpadł w ręce wroga" - napisała dziennikarka Olga Tokariuk.

Wcześniej tego dnia kancelaria prezydenta Zełenskiego poinformowała o zajęciu przez siły rosyjskie lotniska w Hostomlu.

W ciągu dnia ukraiński sztab generalny podawał, że na lotnisku w Hostomlu wysadzono desant z 20 rosyjskich śmigłowców Ka-52 i Mi-8. "Toczą się walki" - przekazano. Strona ukraińska poinformowała m.in. o zestrzeleniu trzech śmigłowców rosyjskich.



Prezydent Zełenski powiedział później, że "wrogi desant w Hostomlu jest blokowany, wojska otrzymały rozkaz jego likwidacji".

Reklama