Ukraiński dowódca o wozach z Francji. "Nie nadają się na kontrofensywę"

Nie nadają się na kontrofensywę, a wysyłanie ich do ataku jest bezcelowe - takie wnioski płyną z wypowiedzi jednego z ukraińskich dowódców, który ocenił przekazane przez Francję opancerzone wozy rozpoznawcze AMX-10 RC. Maszyny dobrze sprawdzają się poza linią frontu, ale nie nadają się do walki w pierwszym szeregu. Powodem jest przede wszystkim zbyt cienki pancerz. - To ich główna słabość - powiedział agencji AFP ukraiński wojskowy.

Zdjęcie Wojna w Ukrainie. Przekazane przez Francję wozy bojowe mają nie nadawać się na kontrofensywę / EMMANUEL DUNAND / AFP