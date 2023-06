Słowa estońskiego wojskowego pokrywają się z analizą przedstawioną w Wall Street Journal. Zdaniem ekspertów cytowanych przez portal, generalicja w Kijowie wstrzymała ofensywę w celu dokonania przeglądu taktyki dalszych działań.

"Doniesienia te pokrywają się z ostatnimi obserwacjami ISW dotyczącymi skali i podejścia do lokalnych kontrataków Sił Zbrojnych Ukrainy na południu i wschodzie kraju. Wcześniej ISW zauważyło, że Ukraina nie skierowała jeszcze większości swoich dostępnych sił do kontrofensywy i nie rozmieściła jeszcze swoich głównych jednostek gotowych do walki" - czytamy.

Jak podkreślają eksperci ISW, pauzy operacyjne są częstą cechą dużych działań ofensywnych i nie oznaczają końca ukraińskiej kontrofensywy.



Sukcesy ukraińskiej armii

W poniedziałkowy poranek wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malyar poinformowała o kolejnym sukcesie Sił Zbrojnych Ukrainy na polu walki.

Z rosyjskich rąk odbita została miejscowość Piatikatki na Zaporożu. Wcześniej o wieś toczyły się zaciekłe walki.

"W ciągu dwóch tygodni działań ofensywnych na kierunku Berdiańsk i Melitopol, w określonym czasie, jednostki OSUW 'Tawria' wyzwoliły 8 osad: Nawodariwka, Lewadne, Starozheve, Makariwka, Błahodatne, Lobkowo, Neskuczne, Piatikatki" - napisała.

Z informacji podanej przez Malyar wynika, że jednostki ukraińskie posunęły się na głębokość 7 kilometrów. Uwolniony został obszar blisko 113 kilometrów kwadratowych.

