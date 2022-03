Przedstawiciel MSW opublikował nagranie, na którym widać jak ukraiński żołnierz wyciąga z kartonu pudełka zawierające racje żywnościowe. Na pudełkach widnieje napis "Wojentorg" - tak nazywa się firma, która jest dostawcą usług dla ministerstwa obrony Rosji. Data ważności zamieszczona z tyłu pudełka to 2015 rok.

Wojna w Ukrainie. "Rosyjskie matki, zabierzcie stąd swoje dzieci"

"Rosyjscy żołnierze - zwracam się do was i do waszych matek. Jakimi debilami muszą być wasi generałowie, by wyposażać swoją armię przeterminowanymi racjami? Teraz jest luty 2022 roku! Jesteście na Ukrainie. Giniecie na Ukrainie nie wiadomo za co i jeszcze, k****, dają wam te przeterminowane racje" - mówi zbulwersowany żołnierz na nagraniu.

"Rosyjskie matki, zabierzcie stąd swoje dzieci, dopóki ich wszystkich tu nie pobiliśmy!" - wezwał.