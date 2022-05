Informację o wniosku Ambasady Rosji w Polsce do polskiego MSZ Rafał Trzaskowski przekazał w sobotę 7 maja przed południem.

Dzień Zwycięstwa w Warszawie? Trzaskowski o wniosku Ambasady Rosji

"Ambasada Rosji chce uczcić 9 maja w Warszawie i zwróciła się do MSZ o wsparcie. Stanowczo się temu sprzeciwiam" - napisał Trzaskowski na Twitterze.

Jak podkreślił prezydent Warszawy, żadna polska instytucja publiczna nie powinna do tej inicjatywy przyłożyć ręki. "Więcej - powinno się jej zakazać. Nie ma mojej zgody na święto agresora w Warszawie" - dodał Rafał Trzaskowski.

Do wpisu w mediach społecznościowych dołączył także zdjęcie listu, który w tej sprawie wystosował do ministra spraw zagranicznych prof. Zbigniewa Raua.

Ambasada Rosji pisze do MSZ. Trzaskowski wniosku do Raua

"Ze zdumieniem przyjąłem informację zawartą w korespondencji skierowanej do wiadomości Urzędu m.st. Warszawy dotyczącej uroczystości, które 9 maja chce zorganizować Ambasada Federacji Rosyjskiej" - czytamy w liście.

"Mój głęboki sprzeciw budzi zawarte w niej stwierdzenie, że urzędnicy ministerstwa rozważają jakąkolwiek pomoc w organizacji wydarzenia poprzez wypełnianie 'wymagań określonych obowiązującymi przepisami'" - dodał prezydent Warszawy w piśmie do ministra spraw zagranicznych.

Jak zaznaczył Trzaskowski, oczekuje on od instytucji państwa, że "zrobią wszystko, by nie dopuścić do organizacji tego wydarzenia". Polityk określił je także jako "prowokację".