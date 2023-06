Szwajcarska niższa izba parlamentu zagłosowała przeciwko możliwości reeksportu broni do Ukrainy.

"Rada Narodowa dyskutowała nad prostym rozporządzeniem, które pozwoliłoby Ukrainie na transfer broni, którą kupili w Szwajcarii" - wskazuje "Europejska Prawda". 98 posłów poparło projekt, 75 zagłosowało przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Wojna w Ukrainie. Szwajcaria się waha w sprawie dostaw broni

Podobną decyzję podjęła wcześniej Rada Kantonów. Jak zaznacza portal, w szwajcarskim parlamencie rozpatrywane są jeszcze inne projekty w tej sprawie. Jeden z nich cieszy się największym poparciem, ale stawia szereg warunków.

Reklama

Chodzi o pomysł umożliwienia pośrednich dostaw sprzętu wojskowego do Ukrainy. W tym przypadku broń mogłaby być dostarczona do Ukrainy jedynie przez państwa Zachodu po upływie pięciu lat od zakupu sprzętu w Szwajcarii. Dodatkowo kraj, który ubiega się o broń nie może prowadzić wojny napastniczej, a jedynie obronną.

Ukraina od początku rosyjskiej agresji apeluje do Szwajcarii o transfer niezbędnego uzbrojenia.

Szwajcarzy podzieleni. Parlament zagłosował w sprawie Ukrainy

"Europejska Prawda" przypomina, że Helweci zablokowali dwa wnioski w sprawie umożliwienia przekazania szwajcarskiej broni Ukrainie przez kraj trzeci. Dania chciała dostarczyć do Kijowa transportery opancerzone Piranha III. Natomiast Niemcy prosili o zgodę na przekazanie amunicji do dział przeciwlotniczych Gepard oraz amunicji do karabinów maszynowych.

Szwajcaria jest krajem neutralnym na arenie międzynarodowej. Neutralność państwa została potwierdzona na kongresie wiedeńskim, a następnie utrzymana traktatem wersalskim.