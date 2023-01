Spotkanie prezydentów we Lwowie. Podpisano ważną deklarację

Prezydent Duda uznał, że "powstrzymanie wojny na Ukrainie to jedno z największych wyzwań dla wolnego świata", do jakich doszło w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat i zaapelował do dalszej pomocy dla Ukrainy ze strony światowych rządów. Podkreślił, że Polska była "tym pierwszym państwem, które udzieliło Ukrainie spektakularnej pomocy w obliczu rosyjskiej agresji" i wymienił wśród sprzętu przekazanego Ukraińcom od początku inwazji Rosji czołgi, amunicję, karabinki Grot, armatohaubice Krab.

- Wspieramy Ukrainę politycznie i dalej będziemy przekazywać Ukrainie broń, także w ramach ogromnie przyspieszonej modernizacji polskiej armii - powiedział Duda. Jak podkreślił, Ukraina zasługuje "z całą pewnością na wejście do UE oraz na wsparcie ze strony NATO".

- Przekażemy Ukrainie amunicję - powiedział z kolei Gitanas Nauseda. - Mój kraj robi wszystko, co w jego mocy, by przywrócić integralność terytorialną Ukrainy - stwierdził.

Nauseda dodał, że sprawcy zbrodni wojennych będą musieli stanąć przed sądem, a wsparcie dla Kijowa musi być szersze, zaś zwycięstwo w tej wojnie - jak najszybsze. Litewski prezydent dodał, że sprawa członkostwa Ukrainy w UE musi się znaleźć na agendzie Rady UE.