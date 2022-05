Rosyjska propaganda wykorzystuje dzieci z Mariupola. Nagrania pod przymusem

Oprac.: Aneta Wasilewska Ukraina - Rosja

"Rosja przygotowuje nowy atak dezinformacyjny z udziałem dzieci i ich rodziców przymusowo wywiezionych z Mariupola do do Doniecka " - poinformowało Centrum Komunikacji Strategicznej i Bezpieczeństwa Informacyjnego. Rodzice pod groźbą rozstania z dziećmi zmuszani są do nagrywania wideo. Pod przymusem zaświadczają, że to ukraińskie wojsko stoi za rozłąkami rodzin, wszystko na potrzeby rosyjskiej propagandy.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne. Jeden z nastolatków ewakuowanych z Azowstalu przez stronę ukraińską / DIMITAR DILKOFF / East News