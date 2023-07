O wizycie rosyjskich wojskowych w jednym z ośrodków na Białorusi poinformował w mediach społecznościowych niezależny projekt monitorujący ruchy wojsk i uzbrojenia na terytorium Białorusi Biełaruski Hajun.

Szykuje się kolejna rosyjska mobilizacja? Nowe doniesienia mediów

"Rosyjscy wojskowi zdobywają doświadczenie w prowadzeniu ewidencji wojskowej na Białorusi. Czyżby szykowali się na kolejną falę mobilizacji?" - rozpoczyna się wpis opublikowany na platformie Telegram.

Biełaruski Hajun swoje doniesienia opiera na informacjach przekazanych przez gazetę "Rodny Kraj", która napisała, że przedstawiciele Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej odwiedzili miejsce pamięci w dawnej wsi Chatyń, ale nie to miejsce było głównym celem ich wizyty.



Zastępca szefa głównego kierownictwa organizacyjno-mobilizacyjnego Sztabu Sił Zbrojnych Republiki Białorusi Jurij Kuźmin przekazał, że reprezentanci rosyjskiego dowództwa przybyli, by "zapoznać się z pracą systemów ewidencji wojskowej w celu dalszego doskonalenia" i zaznajomić się z doświadczeniami komórek rekrutacyjnych.

Rosyjska mobilizacja. Po co wojskowi udali się na Białoruś?

Nie wiadomo konkretnie, jakie kwestie interesowały przedstawicieli armii Federacji Rosyjskiej, ale można wnioskować - jak podkreśla Biełaruski Hajun - że podjęte działania mają związek z poprzednimi falami częściowej mobilizacji w Rosji w 2022 roku, kiedy to system rekrutacji działał wadliwie i w wielu aspektach ułomnie.

Problemy były na tyle widoczne, że pisały o nich nawet sprzyjające reżimowi media propagandowe. "Ogłoszona mobilizacja ujawniła wiele problemów, zarówno w rosyjskim społeczeństwie, jak i w samych strukturach Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej" - pisał 6 października 2022 roku portal Zvezda.

We wpisie na Telegramie podkreślono też, że białoruski resort obrony, bazując podobno na wnioskach wyciągniętych z błędów Rosjan, przeprowadził weryfikację obecnych w swoich systemach danych.



"Niewykluczone, że przedstawiciele Rosji przybyli, by poznać białoruskie doświadczenia, by zastosować je już trakcie nowego etapu mobilizacji" - podsumowuje Biełaruski Hajun.

