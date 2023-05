Rosjanie stracili jeden z najdroższych i najnowocześniejszych samolotów

Oprac.: Marta Stępień Ukraina - Rosja

W sobotę w Rosji doszło do ukraińskiego ataku. "To smutny dzień dla Rosjan, a doba jeszcze się nie skończyła" - skomentowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Najeźdźcy stracili dwa śmigłowce i dwa myśliwce. Jeden z nich to najnowocześniejsza i najdroższa maszyna, jaką posiadają Rosjanie. Jej koszt to 100 mln dolarów.

Zdjęcie Ukraińcy zestrzelili rosyjski myśliwiec Su-35 / SEFA KARACAN/ANADOLU AGENCY/Twitter/NEXTA / AFP