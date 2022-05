Prezydent Rosji Włądimir Putin w rozmowie z Niinisto zapewnił, że nie było zagrożenia dla bezpieczeństwa Finlandii, a ewentualna zmiana nastawienia polityki zagranicznej Finlandii może mieć negatywny wpływ na stosunki dwustronne - informuje RIA, powołując się na Kreml.

Prezydent Finlandii: powiadomię Putina o naszym wejściu do NATO

W wywiadzie dla szwedzkiego dziennika "Svenska Dagbladet" prezydent Finlandii Sauli Niinisto zapowiedział, że zadzwoni do prezydenta Rosji Władimira Putina i poinformuje go o wejściu Finlandii do NATO.

Jak podkreślił, możliwa będzie kontynuacja dialogu z Rosją, ale "nie będzie powrotu do dawnych czasów".

"Sądzę, że Rosji również będzie zależeć, aby nie mieć przez cały czas dużego napięcia przy granicy. Codzienne sprawy można załatwiać pragmatycznie" - podkreślił prezydent Finlandii.

Według Niinisto można było spodziewać się, że Kreml po deklaracji fińskich władz o chęci wstąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego, będzie straszył konsekwencjami.

Niinisto: "Ze strony Rosji może dojść do naruszenia granicy"

"Nie sądzę, aby doszło do wojskowej ofensywy. Atak hybrydowy jest możliwy" - stwierdził prezydent Finlandii.

Jak dodał Niinisto, ze strony Rosji może dojść także do naruszenia granicy. Według Niinisto Finlandia otrzymała wystarczające obietnice wsparcia ze strony państw NATO w okresie akcesyjnym.



W czwartek prezydent i premier Finlandii we wspólnym oświadczeniu ogłosili, że ich kraj powinien ubiegać się o członkostwo w NATO możliwie jak najszybciej.



