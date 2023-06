Nagranie, na którym widać, jak Władimir Putin zaczyna się jąkać i wyraźnie wpada w zakłopotanie, opublikował w swoich mediach społecznościowych doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko.

Kłopotliwe pytanie o ukraińskiego generała. Putin zaczął się jąkać

Kłopotliwe pytanie rosyjskiemu dyktatorowi zadał jeden z wojennych blogerów. Stało się to 13 czerwca, podczas spotkania z rosyjskimi przedstawicielami i korespondentami. Prezydenta Rosji zapytano o dowódcę Sił Zbrojnych Ukrainy generała Wałerija Załużnego.



- A, a, a, a, gdzie jest Załużny? - niepewnie zapytał w kontrze Putin. Bloger dopowiedział, że "w serwisie Telegram jest kanał o generale". - Ja wiem. Zapytajcie go, gdzie jest. Musiałbyś wykorzystać w tym celu obcy język. Ja myślę, że on jest poza granicami Ukrainy. Ale mogę się mylić - skwitował niepewnie Władimir Putin.