Polscy policjanci w Ukrainie. Rozbroili prawie dwa tysiące bomb

Polscy policjanci przez pięć miesięcy zneutralizowali blisko dwa tysiące różnego rodzaju urządzeń i ładunków wybuchowych - przekazał Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Dodał, że ładunki były skonstruowane tak, by zabić jak najwięcej ludzi i były umieszczane np. w dziecięcych zabawkach, lodówkach czy w pianinie. Kontyngent humanitarny policji, który wyruszył do Ukrainy w październiku, w czwartek wrócił do Polski.

Zdjęcie W trakcie działań polskiej policji w Ukrainie zneutralizowano prawie 2000 sztuk wybuchowych materiałów / Biuro Komunikacji Społecznej KGP / Policja