"Każdy dzień na wojnie jest jak całe życie - oświadczyła Ołena Zełenska - Nasze dzieci są przyzwyczajone do zasypiania przy dźwiękach wybuchów. Ale proszę was: nie przyzwyczajajcie się do wojny! Bo w XXI wieku w Europie nie można przyzwyczaić się do widoku dzieci, które nie wiedzą, czy jutro będą żyły. Nie można przyzwyczaić się do masowych grobów, w które zamieniają się spokojne miasta. Wojna na Ukrainie to wojna na progu waszego domu. Pozostańcie po stronie pokoju i ludzkości. Wtedy zwycięstwo Ukrainy będzie waszym zwycięstwem!".

Apel żony ukraińskiego prezydenta zbiegł się z międzynarodowym koncertem charytatywnym "Save Ukraine", który połączył przedstawicieli świata kultury, estrady i sportu, wolontariuszy, aktywistów i wszystkich tych, którzy pragnęli zamanifestować swój sprzeciw przeciwko wojnie.

Zełenska zwróciła uwagę, że koncert ten, w którym udział wzięły także ukraińskie gwiazdy, był retransmitowany przez ponad 20 krajów. Podkreśliła, że Ukraina naprawdę zjednoczyła teraz cały świat.