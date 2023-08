Taurus dla Ukrainy. "Lody wreszcie pękły"

Bartłomiej Małczyk: Nie zasięg, a ilość jest kluczowa

- Media podkreślają zasięg 500 kilometrów, oczywiście, to jest zmiana w porównaniu m.in. z pociskami Storm Shadow, ale nie to jest najważniejsze . Przede wszystkim chodzi o ilość pocisków, które znajdą się w ukraińskich magazynach. To otwiera nowe możliwości uderzeń - stwierdza.

- Wyobraźmy sobie, że mamy dostępnych 100 lub 200 pocisków. To jest bardzo mało i znacząco ogranicza to możliwości . Teraz Ukraińcy mogą przeprowadzać niewielką ilość ataków, muszą wybierać cele, które są w danej chwili ważniejsze. Zwiększenie zasobów da możliwość przeprowadzania np. jednoczesnych ataków na kilka punktów - dodaje.

Zdaniem analityka wojny w Ukrainie, jeśli decyzja zostanie podjęta, a broń szybko trafi do Ukraińców, to możemy spodziewać się szybkich efektów.

- Już teraz Ukraińcy mają pociski Storm Shadow i Scalp, do tego dojdą Taurusy i prawdopodobnie także ATACMS. Jeśli to się wydarzy to natychmiast zobaczymy masowe ostrzały rosyjskiej logistyki. To może sparaliżować działania obronne, ponieważ będzie trzeba znacząco odsunąć składy od frontu - podkreślił.