Nie tylko w więzieniach. Grupa Wagnera rekrutuje na stronach dla dorosłych

Grupa Wagnera to prywatna organizacja wojskowa należąca do jednego z najbliższych współpracowników Władimira Putina - Jewgienija Prigożyna. Choć dużo w ostatnim czasie mówi się o konflikcie między wagnerowcami a Ministerstwem Obrony Rosji to najemnicy wciąż odgrywają dużą rolę w wojnie w Ukrainie. Siły Wagnera walczą m.in. w Bachmucie.

W pierwszych miesiącach wojny w mediach pojawiały się informacje, że dowodzący wagnerowcami nowych żołnierzy szukają wśród więźniów rosyjskich zakładów karnych, skazanych nawet za najcięższe przestępstwa. W procesie rekrutacji brał udział nawet sam Prigożyn.

Reklama

Reklamy Grupy Wagnera w serwisie pornograficznym

Jak się teraz okazuje, Grupa Wagnera zachęca do wstąpienia w swoje szeregi także korzystających z popularnego serwisu pornograficznego Pornhub. Na platformie umieszczono reklamy, które pojawiają się przed docelowym filmem. Warunkiem jest wejście na stronę z rosyjskiego adresu IP, bez blokady reklam czy połączenia przez VPN - poinformowała telewizja Biełsat.

Na jednym z nagrań, opublikowanym przez portal Ukraińska Prawda, słychać głos kobiety, mówiącej, że Grupa Wagnera "jest najbardziej zaje... prywatną armią na świecie". "Rekrutujemy żołnierzy ze wszystkich regionów Rosji. Przestań się masturbować, idź pracować dla Grupy Wagnera" - słyszymy na nagraniu.

Następnie wyświetla się numer telefonu, należący do rekruterów z Grupy Wagnera.