- Odważni Ukraińcy, reprezentowani przez prezydenta, wybranych przywódców i społeczeństwo obywatelskie, z tegoroczną Nagrodą Sacharowa. Europa was wspiera. Europa w was wierzy. Europa jest z Ukrainą - ogłosiła szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola po decyzji Konferencji Przewodniczących PE, w której skład wchodzącą przewodniczący PE i liderzy grup politycznych.

"Dla tych, którzy stracili krewnych i przyjaciół"

- Ta nagroda jest dla walczących Ukraińców. Dla tych, którzy zostali zmuszeni do ucieczki. Dla tych, którzy stracili krewnych i przyjaciół. Dla wszystkich, którzy wstają i walczą o to, w co wierzą. Wiem, że odważni ludzie Ukrainy nie poddadzą się i my też się nie poddamy - dodała Metsola.

Reklama

"Niesprowokowana wojna Rosji przeciwko Ukrainie powoduje ogromne koszty dla narodu ukraińskiego. Ukraińcy nie tylko walczą o ochronę swoich domów, suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej, ale także bronią wolności, demokracji, praworządności i europejskich wartości na polach bitwy "przeciwko brutalnemu reżimowi, który stara się podważyć naszą demokrację, osłabić i podzielić naszą Unię" - wskazali w uzasadnieniu posłowie do PE.

Czym jest Nagroda Sacharowa?

Nagroda im. Sacharowa za wolność myśli to wyróżnienie przyznawane jednej osobistości lub grupie osób szczególnie zasłużonych w walce na rzecz praw człowieka i wolności. Wyróżnienie ustanowił w grudniu 1988 roku Parlament Europejski. Patronem nagrody jest Andriej Sacharow, radziecki naukowiec i działacz polityczny uhonorowany w 1975 roku Pokojową Nagrodą Nobla. Nagroda pieniężna wynosi 50 tys. euro.

Wręczenie Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli odbędzie się 14 grudnia w Strasburgu.