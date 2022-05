Największa misja MTK w historii. Zbrodnie Rosjan bada ponad 40 ekspertów

Oprac.: Krystyna Opozda Ukraina - Rosja

Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego Karim Khan poinformował, że aż 42 ekspertów wyjechało do Ukrainy, by zbadać zbrodnie Rosjan w tym kraju. To największa taka misja wysłana kiedykolwiek przez Trybunał.

Zdjęcie Ciała usuwane z masowych grobów, które odkryto w podkijowskiej Buczy / Paul Grover/Zuma Press / Agencja FORUM