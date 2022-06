"Wygląda jednak na to, że na Zachodzie zdecydowano się odtworzyć najlepsze praktyki z przeszłości. Weźmy sankcje. To podwójne bezprawie" - napisał Dmitrij Miedwiediew.



Jak stwierdził, zgodnie z "zachodnim modelem" za "mityczne naruszenia wymyślone na Zachodzie" odpowiedzialni są nie tylko uczestnicy wydarzeń politycznych, ale i ich rodziny.

"Jeśli zdecydowali się prawodawcy europejscy i amerykańscy, to my na to odpowiedzmy. W pełnym zakresie i bez poczucia winy. Blokujmy konta członków rodzin, ich mienie, nie wpuszczajmy ich przez granicę z zachodnimi wartościami" - zaproponował.

Miedwiediew: Czekamy teraz na powrót w zachodnich prawach Zasady Taliona

Dmitrij Miedwiediew we wpisie zauważył, że w przyszłości Zachód może "przyjąć zasady innych rodzin" i jako przykład podał Ndrànghety oraz Cosa Nostra.

"Można jeszcze bardziej zagłębić się w historię. Przypomnijcie sobie prawo Hammurabiego, w którym, jak wiadomo, za śmierć syna właściciela domu z powodu zawalenia się budynku, źle wykonanego przez budowniczego, można było zabić syna budowniczego" - napisał.



"Czekamy teraz na powrót w zachodnich prawach zasady talionu (równej zapłaty za czyny). A co? Co w tym złego? Każdy może wymierzyć sprawiedliwość na zasadzie 'oko za oko, ząb za ząb'!" - napisał.



