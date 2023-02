Gdy 24 lutego w ich miastach rozległy się alarmy, one trzymały na rękach niedawno urodzone dzieci. Niektóre z kobiet były jeszcze w ciąży. Nie wiedziały, co przyniesie przyszłość, czy zdołają uchronić tych, których kochają najbardziej.

Anastazja ma 27 lat. Mieszka w Kropywnyckim w centralnej części Ukrainy, około 250 km na południe od Kijowa. Córkę rodzi 2 lutego, trzy tygodnie przed wojną.

- Byłam całkowicie zniszczona. Nie widziałam, co mamy robić, gdzie jechać, szukać schronienia. Moje dziecko wyciągnęło mnie z depresji. Cały czas myślałam tylko o córce.

Reklama

Przez pierwsze dwa miesiące właściwie żyje z niemowlęciem w piwnicy. Potem wraca do mieszkania na ostatnim piętrze.

27-latka nie uciekła. Dlaczego?

- Początkowo planowaliśmy wyjechać na zachód kraju, ale na rękach trzytygodniowe dziecko, na zewnątrz okropna zima. Korki na drogach między miastami po 20-40 kilometrów. Brakowało benzyny. Aby dojechać do Lwowa (mamy tam 700 kilometrów), musielibyśmy spędzić w podróży niemal dwa dni. A co z wynajęciem mieszkania w normalnej cenie? Znajomi wrócili do miasta po dwóch miesiącach, bo skończyły im się środki do życia.

Wspólnie z mężem podejmują więc decyzję - zostajemy.

- Nie wyobrażam sobie, jak miałabym uciekać z malutkim dzieckiem. Wychowywałabym ją bez ojca? Mieliśmy świadomość, że wojna nie skończy się za moment.

Kobieta przyznaje, że w Kropywnyckim jest w miarę bezpiecznie.

- O ile tak można powiedzieć, kiedy w twoim kraju trwają walki, giną ludzie... Najgorsza sytuacja? Pojechaliśmy z córką na basen. Podczas zajęć rozległ się alarm. Tak czasem bywa, nie nadałam temu większego znaczenia i ćwiczyliśmy dalej. W pewnym momencie dostrzegliśmy, że ludzie zaczynają uciekać. Trener nakazał nam natychmiast biec do schronu. Nie mogłam się skupić, byłam roztrzęsiona. Na szczęście bomba spadła dość daleko.

Rocznica wojny w Ukrainie. "Czułam się okropnie, martwiłam o męża"

W tym samym mieście żyje Waleria. 24 lutego 2022 roku jest w 15. miesiącu ciąży. O piątej rano jej mąż żołnierz otrzymuje telefon z pracy. Ma być w pełni gotowy do walki.

- Pierwsze dni to ogromny strach, panika, desperacja. Co robić, jak funkcjonować? Razem ze szwagierką i jej dziećmi zamieszkaliśmy w piwnicy. Non stop sprawdzałyśmy newsy. Moi rodzice mieszkają w Polsce. Ukochany wręcz nakazał mi do nich jechać. Nie chciałam zostawiać go samego, ale też bardzo bałam się o przyszłość córeczki. Po kolejnych doniesieniach o tym, że Rosja bombarduje również szpitale zdecydowaliśmy, że muszę wyjechać. Nie wyobrażałam sobie porodu pod ostrzałem, w schronie.

23-latka opuszcza Ukrainę 13 marca. - Czułam się okropnie. Martwiłam się o męża.

Mirosława przychodzi na świat w Polsce.

- Dzień po porodzie zaczęłam myśleć o powrocie. Wtedy nawet jedna myśl o wojennych traumach powodowała u mnie silny lęk. Najmłodszym brutalnie ukradziono dzieciństwo. Nie potrafię tego pojąć.

Waleria wciąż mieszka u rodziców, choć tęskni za Ukrainą. - Sensem każdego dnia są córeczka i mąż. Chcę, by zobaczyła go jak najszybciej. Rozłąka łamie mi serce.

"Chwilę przed porodem siedziałam w piwnicy szpitala"

Marina ma 30 lat. Od urodzenia żyje w Irpieniu w obwodzie kijowskim. Ma dwoje dzieci - jedno sześcioletnie, drugie dziewięciomiesięczne.

- To moi kochani chłopcy. Młodszy urodził się 27 kwietnia 2022 roku. Gdy Rosja rozpoczęła wojnę, byłam w siódmym miesiącu. Nie podołałabym samotnej podróży z brzuchem i pięciolatkiem. Nie chciałam też zostawiać męża i nie miałam dokąd pojechać. Zostałam więc w kraju.

24 lutego skrywają się w piwnicy. Kobieta stara się zachować spokój. Wszystko dla synów.

- Pamiętam chwile przed porodem. Siedziałam w schronie szpitala położniczego i czytałam o kolejnych atakach w całym kraju.

30-latka decyduje się na wyjazd z miasta. Na dwa tygodnie zatrzymuje się u znajomych, potem do domu biorą ich obcy ludzie w Iwano-Frankiwsku.

Do Irpienia wracają pod koniec września, po siedmiu miesiącach. Ich mieszkanie jest w opłakanym stanie.

Obecnie Marina z rodziną starają się funkcjonować "normalnie", choć - jak przyznaje - nigdy nie jest pewna, czy dzieci są w stu procentach bezpieczne.

- Trudno zaplanować cokolwiek, a chcemy, by synowie mieli najlepsze dzieciństwo. Wysyłamy ich na zajęcia, do przedszkola. A gdy słyszymy alarm, chowamy się w łazience. Starszy już do tego przywykł, co rozrywa mi serce. Mam nadzieję, że najgorsze wojenne szaleństwo już za nami. Jako mieszkańcy Irpienia dziękujemy armii za odbicie miasta.

Wojna w Ukrainie. "10 dni spędziliśmy wyłącznie w schronie"

Podobną wdzięczność dla wojska ma Aleksandra. 29-latka na co dzień żyje w Browarach w obwodzie kijowskim.

Jej córka - Sołomija - ma rok i cztery miesiące.

- Pierwsze 10 dni ataków spędziliśmy wyłącznie w schronie. Moje dziecko było malutkie, myślałam tylko o niej. Panicznie się bałam. Ze względu na niską temperaturę nie mogłam jej wykąpać, miała problemy ze snem. Mój mąż również nie spał i nie jadł. Martwiłam się o nich.

Kobieta zostaje w Ukrainie. Nie wyobraża sobie podróży z niemowlakiem. Nie chce też zostawić ukochanego. Z Browarów - na nieco ponad dwa miesiące - przenoszą się do miasta Kropywnycki. Tam mieszkają jej rodzice.

Najgorsze wojenne wspomnienie?

- Lato. Wraz z Sołomiją wróciłyśmy z wieczornego spaceru. Posadziłam ją na podłodze i poszłam do kuchni. Wracając, usłyszałam potężny huk. Dom zatrząsł się w posadach. Myślałam, że rakieta uderzyła w nasz ogród. Chwyciłam dziecko, uciekłyśmy na korytarz. Kolejna eksplozja. Zaczęłam płakać, nie wiedziałam, co robić. Dwa pociski uderzyły w lotnisko, półtora kilometra od nas. Mam nadzieję, że córka nie będzie pamiętać tego okropnego dnia.

Od tego momentu Aleksandra boi się zostawiać jej z kimkolwiek. - Chcę zawsze być przy niej. A co jeśli znów usłyszę alarm i tym razem wycelują w nas?

Codzienność mojej rozmówczyni wygląda podobnie jak pozostałych. Trudno jej snuć plany, choć dla dziecka chce jak najlepiej.

- Nie wiemy, gdzie będziemy za miesiąc. Teraz boję się bardziej niż na początku wojny. Widziałam te wszystkie zniszczenia, brutalne morderstwa. Wiem, że mogą zdarzyć się wszędzie. Modlę się i wierzę w nasze wojsko. Chcę żyć w wolnej Ukrainie.