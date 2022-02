"Dwa rosyjskie bombowce rakietowe Tu-22M3 wykonały w czwartek trzygodzinny lot patrolowy w przestrzeni powietrznej Białorusi w ramach manewrów Związkowa Stanowczość 2022" - poinformowało rosyjskie ministerstwo obrony.

Konflikt Rosja-Ukraina. Nad Białorusią dwa bombowce

Jak sprecyzował resort obrony Rosji, na niektórych etapach bombowcom towarzyszyły myśliwce Su-35 rosyjskich sił powietrznych.

"Po wypełnieniu zadań samoloty powróciły na lotniska stałego bazowania" - podano w komunikacie na stronie rosyjskiego resortu obrony.

Białorusko-rosyjskie manewry wojskowe odbywają się na Białorusi od 10 do 20 lutego. Po ich zakończeniu, jak zapowiedział we wtorek Siergiej Ławrow, rosyjscy żołnierze wrócą do swoich macierzystych jednostek.

Kryzys Rosja-Ukraina. Łukaszenka o wojskach na Białorusi

Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie się to stanie. Wątpliwości w tej sprawie ma wielu światowych przywódców. Głos w kwestii obecności rosyjskich żołnierzy na terytorium Białorusi zabrał sam prezydent Aleksander Łukaszenka.



- Jak jutro podejmiemy decyzję, tak będzie. W ciągu 24 godzin można odesłać rosyjskich wojskowych do ich stałych baz, ale na Białorusi będą oni przebywać tak długo, jak będzie to konieczne - zaznaczył.



Polityk dodał przy tym, że w piątek przyleci do Moskwy, by rozmawiać z Władimirem Putinem. Politycy mają poruszyć temat wycofywania wojsk Rosji z terenów Białorusi.