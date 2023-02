W pierwszych dniach wojny lwowski dworzec był centrum pomocy humanitarnej. To tu w pierwszej kolejności przyjeżdżali mieszkańcy różnych część Ukrainy. Część z nich została, inni pojechali dalej m.in. do Polski.

Na placu dworcowym rozdawana była żywność, ciepłe ubrania i lekarstwa, bo wiele rodzin w podróż ruszyło z jedną torbą. Dworzec był również świadkiem wielu dramatycznych pożegnań.



Zdjęcie Grupa dzieci czeka na dalszy transport. Lwów marzec 2022 r. /Karolina Olejak /archiwum prywatne



Zdjęcie Piece przygotowane na dworcu pozwalały ogrzać się podróżnym. Marzec 2022 r. / Karolina Olejak / archiwum prywatne

Zdjęcie Dziś przed dworcem są pojedyncze osoby i dwa namioty z herbatą dla podróżujących / Karolina Olejak / archiwum prywatne

Dziś na dworcu we Lwowie spotkać można rodziny czekające na osoby, które zdecydowały się wrócić do Ukrainy. Rozmawiałam również z Julią, która po wybuchu wojny wyjechała do Lwowa, a dziś czeka na męża: - Zobaczę go pierwszy raz od rozstania. Czekamy z córką, bo wreszcie będziemy razem, chociaż kilka dni - mówi, nie kryjąc wzruszenia.

Do dziś stoi tu namiot, gdzie osoby podróżujące do Lwowa mogą napić się darmowej herbaty lub kawy.

Zdjęcie Lwów w lutym i marcu 2022 roku był pierwszym przystankiem dla uciekających przed wojną / Karolina Olejak / archiwum prywatne

Zniknęły jednak tłumy, które wcześniej przeciskały się wąskimi korytarzami dworca.



Zdjęcie Dziś w hali dworca panuje spokój / Karolina Olejak / archiwum prywatne

We Lwowie w pierwszych dniach wojny zamknięto szkoły, sklepy i kawiarnie. W wielu hotelach, a nawet klubach nocnych powstały tymczasowe schroniska dla uchodźców. Dziś większość mieszka w przygotowanych ośrodkach i lokalach komunalnych. Miasto, w którym mieszka 700 tysięcy ludzi, wciąż gości ponad 100 tysięcy przybyszy z innych części kraju. Dziś niemal całkowicie wplatają się w lokalny krajobraz.

Gdzieniegdzie można tylko usłyszeć inny akcent, co, jak mówią lwowianie, pozwala rozpoznać, tych, którzy przyjechali z daleka.

Zdjęcie Aleja Swobody wieczorem. Puste miasto, marzec 2022 r. / Karolina Olejak / archiwum prywatne

Zdjęcie Aleja Swobody wieczorem. Luty 2023 r. / Karolina Olejak / archiwum prywatne

Zdjęcie Również centrum Lwowa. Marzec 2022 r. / Karolina Olejak / archiwum prywatne

W marcu 2022 roku na lwowskich rynku ustawiono 109 wózków. Każdy z nich symbolizował jedno dziecko, które do tamtego momentu zginęło w czasie rosyjskiej agresji.

Zdjęcie Akcja 109 wózków. Lwów marzec 2022 / Karolina Olejak / archiwum prywatne

Na ulicach widziałam mnóstwo żołnierzy. Niemal na wszystkich straganach można było znaleźć odzież militarną i akcesoria potrzebne w terenie. Dziś jest ich znacznie mniej.



Zdjęcie Lwowski rynek. Ludzie zaopatrują się w militarne akcesoria. Marzec 2022 / Karolina Olejak / archiwum prywatne

Zdjęcie W mieście toczy się normalne życie. Luty 2023 / Karolina Olejak / archiwum prywatne

W wielu punktach miasta ludzie stali w kolejkach, by zgłosić się do pomocy wojsku lub jako pomoc humanitarna. Dziś pomoc jest usystematyzowana, ale wciąż mieszkańcy miasta bardzo się angażują.

Zdjęcie Kolejka do punku zgłoszeń wolontariuszy. Marzec 2022 / Karolina Olejak / archiwum prywatne