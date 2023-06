W swojej analizie Żdanow podkreślił, że walki na kierunku do miasteczka Tawrija trwają już kilka dni. Celem jest zbadanie możliwości przeciwnika i przerwanie pierwszych, rosyjskich linii obronnych.

Wojna na Ukrainie. Kontrofensywa działa. Rosja przerzuca siły

- Siły Zbrojne Ukrainy prowadzą tutaj operacje ofensywne. Pierwszy tydzień działań wojennych na tym kierunku dobiega końca. Walki są bardzo ciężkie. Pojawiły się filmy z ataków, nie zawsze udanych, ale odnosimy sukcesy - podkreślił.

Natarcie ukraińskiej armii obecnie skupiło się na osadach Lobkove, Levadne, Rabotine, Berbove i Velika Novosilka.

Właśnie tam rosyjska armia przygotowała najbardziej wysunięte punkty obrony.

- To dość trudne, bo to jest pierwsza linia obrony. Najbardziej zmotywowani żołnierze, największe fortyfikacje są tutaj. (...) Tak, jest trudno. Tak, to jest ofensywa, a straty będą zarówno w sprzęcie, jak i w ludziach. Będą na bardzo dużą skalę, szkoda, ale bez tego nie można się obejść.

Kontrofensywa Ukrainy. Pierwsze sukcesy potwierdzone

68. oddzielna brygada myśliwska im. Oleksego Dowbusza poinformowała w mediach społecznościowych, że wraz z innymi jednostkami Sił Zbrojnych Ukrainy przejęła kontrolę nad miejscowością Błahodatne.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać wywieszanie ukraińskiej flagi na jednym z budynków.

"W trakcie operacji udało się wziąć do niewoli rosyjskich wojskowych. Uzyskane od nich informacje pomogą w dalszym wyzwalaniu ziemi ukraińskiej spod okupacji" - przekazano w komunikacie.

Jak przekazano, siły rosyjskie do samego końca stawiały opór, jednak były praktycznie skazane na porażkę.

"Nie byli jednak w stanie zatrzymać niepowstrzymanych Rosomaków" - napisano.