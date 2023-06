Jeniec powiedział prawdę o rosyjskiej armii. Głód i fatalne wyposażenie

Oprac.: Marcin Jan Orłowski Ukraina - Rosja

- Zadzwonili do mnie z pracy i kazali przyjść z moimi rzeczami, tam załadowano nas do autobusu i zawieziono do Jenakiewa. Przebrano nas w mundury i zawieziono do opuszczonego przedsiębiorstwa - wspomina Aleksander Gołowko. Jeniec wojenny z okupowanej Gorłówki opowiedział o prawdziwym obrazie rosyjskiej armii.

Zdjęcie Rosyjski jeniec z Gorłówki / Telegram/УНИАН / Telegram