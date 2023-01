W czwartek sztab ukraiński nie informował - w przeciwieństwie do poprzednich dni - że siły ukraińskie odpierają rosyjskie ataki na Sołedar.

Rosyjskie źródła twierdziły natomiast, że ich wojska oczyszczają miejscowość z pozostałych sił ukraińskich.

Rosyjscy blogerzy opisujący wojnę zamieścili również w czwartek materiały filmowe z bojownikami Grupy Wagnera swobodnie spacerującymi po Sołedarze - pisze ISW.

Telegram Rozwiń

Ukraina. ISW o zdobyciu Sołedaru przez Rosjan

Amerykański think tank ocenia, że rosyjska propaganda wyolbrzymia znaczenie zdobycia Sołedaru, który jest w najlepszym wypadku pyrrusowym zwycięstwem taktycznym.

Według ISW nie umożliwi ono siłom rosyjskim sprawowania kontroli nad krytycznymi ukraińskimi naziemnymi liniami komunikacyjnymi do Bachmutu ani nie poprawi pozycji sił rosyjskich w celu okrążenia tego miasta w krótkim okresie.

Zdaniem ekspertów siły rosyjskie mogą konsekwentnie utrzymywać wysokie tempo natarć w rejonie Bachmutu, lecz osłabione i zdziesiątkowane oddziały rosyjskie uniemożliwią uzyskanie operacyjnie istotnych rezultatów.

Ukraiński generał o planach Rosji na wojnę

Przypomnijmy, że zastępca szefa głównego zarządu operacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksij Hromow poinformował w ostatnich dniach, że Rosja może planować zajęcie całego obwodu donieckiego w jego granicach administracyjnych, a także będzie prowadziła działania na rzecz zdobycia części obwodu zaporoskiego. Rosja będzie także kontynuować ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, a ich intensywność zależy od możliwości produkcyjnych kompleksów zbrojeniowych i możliwości eksportu broni z Iranu - chodzi o rakiety i drony.

Hromow zaznaczył, że Rosja szykuje się do długotrwałej wojny. Na to wskazywać ma m.in. plan zmodernizowania wojska Rosji, wedle którego, jak mówił, utworzonych ma być co najmniej 20 nowych dywizji, a liczebność wojsk ma być zwiększona do 1,5 miliona. To, jak stwierdził Hromow, wymagać będzie czasu i zasobów.