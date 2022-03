"Heroiczny wyczyn" albo "wielka hańba". Apel pułku Azow

Oprac.: Jakub Krzywiecki Ukraina - Rosja

Pułk Azow, który walczy z Rosjanami o Mariupol, zwrócił się z apelem do ukraińskich władz. Żołnierze chcą by armia przeprowadziła operację odblokowania oblężonego miasta. - Jesteśmy pewni, że operacja przejdzie do historii jako heroiczny wyczyn naszego narodu. A jeśli do niej nie dojdzie, przejdzie to do historii jako wielka hańba - mówi dowódca pułku.

Zdjęcie Żołnierze pułku Azow / Pułk Azow / Twitter