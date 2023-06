Eksplozje na półwyspie. "Krym powinien odczuwać, że należy do Ukrainy"

W niedzielę rano rzecznik szefa okupacyjnej władzy na Krymie przekazał, że nad półwyspem w mieście Dżankoj zestrzelony został dron.

Eksplozje na Krymie

"Dżankoj. Zestrzelony został dron. W kilku domach doszło do zniszczenia szyb. Wszystkie służby pracują" - powiadomił nad ranem tzw. rzecznik szefa Krymu Ołeg Kriuczkow.

Telegram

W mediach społecznościowych mieszkańcy miasta Dżankoj informowali o pięciu głośnych eksplozjach, które było słychać nad ranem.

Ranem propagandowe media rosyjskie przekazywały, że "wszystkie pięć dronów", które zostały skierowane na Krym "zestrzelono".

Reklama

Jak zaznaczono, w trakcie rzekomego ataku nikt nie został ranny.

Humeniuk: Krym powinien odczuwać, że należy do Ukrainy

Doniesienia rosyjskich okupantów i prokremlowskich mediów o rzekomej eksplozji w mieście Dżankoj komentowała na antenie ukraińskiej telewizji rzeczniczka Dowództwa Operacyjnego Południe Armii Ukrainy Natalia Humeniuk.

- Trwa sezon. Krym powinien odczuwać, że należy do Ukrainy. I wszystko. Co zasiejemy, to zbierzemy - mówiła.

Do rzekomego ataku dronami na Krymie doszło w momencie, gdy Rosjanie atakowali ukraińskie miasta . Ukraińskie media zwracają uwagę, że okupanci najprawdopodobniej pomylili się i skierowali rakiety w niewłaściwe miejsce, po czym o atak kolejny raz oskarżyli ukraińską armię.

Więcej informacji na temat sytuacji w Ukrainie można znaleźć TUTAJ .