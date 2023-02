Eksplozja drona w Rosji. Nieoficjalnie: Leciał w kierunku obiektu wojskowego

W poniedziałek rano pod miastem Kaługa, leżącym 150 km od Moskwy, doszło do eksplozji drona. Jak przekazały rosyjskie władze, wybuch miał nastąpić jeszcze w powietrzu nad lasem. Według nieoficjalnych informacji dron miał lecieć w kierunku obiektu wojskowego.

