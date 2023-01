- Mamy na papierze 48 maszyn. Ich sprawność jest na poziomie 60-70 proc., a więc lata około 30 samolotów. "Efy" pełnią dyżury w Polsce, na Słowacji, nad krajami bałtyckimi. Proszę zauważyć, że właśnie wycofaliśmy z eksploatacji połowę MiG-ów-29, co nakłada na załogi F-16 konieczność obsługiwania ćwiczeń Wojska Polskiego - wszędzie tam, gdzie realizowane są scenariusze współpracy wojsk lądowych z siłami powietrznymi - tłumaczy specjalista ds. wojskowości.

Wojna w Ukrainie. Marcin Ogdowski: F-16 to nasze srebro rodowe

Zdaniem Ogdowskiego samoloty "F-16 to mocno przepracowane srebro rodowe, którego nie powinniśmy wydawać". - Każde uszczknięcie tego zasobu, nawet o dwie-trzy sztuki, to poważne naruszenie podstawowych zasad bezpieczeństwa Polski - podkreśla w rozmowie z Interią.

- Oczywiście Ukraina powinna otrzymać F-16 - i to jak najszybciej. Z tego, co wiem, robione są w tym kierunku zaawansowane przymiarki - mówi i dodaje, że udział Polski w tych dostawach powinien być jednak "nie większy niż symboliczny". - Po prostu nas na to nie stać - zaznacza.

W jego opinii "realistyczna ocena polskich czerwonych linii przebiega w powietrzu". - My już wiele razy takie linie przekraczaliśmy. Przekazaliśmy Ukrainie większość naszych zapasów amunicji artyleryjskiej, pozbyliśmy się właściwie artylerii samobieżnej, pozbyliśmy się ponad połowy sprawnych czołgów, których potencjał bojowy był "taki se" - wylicza. Ogdowski mówi przy tym, że to, co zrobiły dotychczas polskie władze, było właściwe, ale trzeba brać pod uwagę również możliwości własnego wojska, które "w tej chwili są bardzo mocno ograniczone".

- W Polsce potrzebna jest refleksja dotycząca zakresu udzielanej pomocy wojskowej, co mówię jako jej zdecydowany zwolennik. Trzeba pamiętać, że wojsko musi się szkolić. I musi mieć na czym - dla podtrzymania podstawowych nawyków. Tymczasem nie ma obecnie sytuacji, w której przekazany sprzęt wymieniany byłby w relacji 1:1 na nowy, co mocno ogranicza możliwości naszej armii - kwituje Marcin Ogdowski.

Myśliwce F-16 dla Ukrainy. Morawiecki: Będziemy działać razem z NATO

W poniedziałek podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki został zapytany, czy w sprawie przekazania Ukrainie myśliwców F-16 Polska będzie podejmować analogiczne działania na arenie międzynarodowej, jakie miały miejsce w przypadku czołgów.

- Podobnie jak było to kilka miesięcy temu, w kontekście MIG-ów, tak samo i jakakolwiek inna siła powietrzna będzie w uzgodnieniu z państwami NATO realizowana i ewentualnie przekazywana. Będziemy działali w pełnej koordynacji - mówił premier.

Tego samego dnia szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak stwierdził, że Ukraina otrzymuje "pozytywne sygnały z Polski" na temat przekazania jej myśliwców wielozadaniowych F-16. Zdaniem doradcy Zełenskiego rząd w Warszawie miałby dostarczyć swoje samoloty w ramach koordynacji z NATO.