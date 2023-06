Dziennikarskie śledztwo ws. eksplozji Nord Stream. USA ostrzegły Ukrainę

Holenderskie służby wywiadowcze ostrzegły USA, że Ukraina planuje ataki na Nord Stream, po czym CIA apelowała do ukraińskich władz, by te zaprzestały swoich działań w tym kierunku - donoszą media. Z dziennikarskiego śledztwa wynika, że holenderski wywiad otrzymał informacje o zamiarach Kijowa "bezpośrednio z ukraińskiego źródła". Doniesieniom w tej sprawie zaprzeczył wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski, argumentując, że "nigdy by czegoś takiego nie zrobił" i zażądał dowodów.

