"Duchy Bachmutu". Snajper: Nie zabijamy ludzi, niszczymy wroga

Oprac.: Joanna Mazur Ukraina - Rosja

Walki o Bachmut na wschodzie Ukrainy nie ustają, siły ukraińskie stale starają się odbić miasto z rąk rosyjskich wojsk. W bitwie o miasto pomaga specjalna grupa snajperów nazywana "duchami Bachmutu". Chociaż odgłosy wybuchów nie robią już na żołnierzach wrażenia, to przyznają, że "tylko głupiec by się nie bał". Zbierają również dane o tym, ilu okupantów wyeliminowali, jednak jeden ze strzelców dodaje: - To nie jest powód do dumy. Nie zabijamy ludzi, niszczymy wroga.

Zdjęcie Ukraińscy snajperzy, zdj. ilustracyjne / MUSTAFA CIFTCI / ANADOLU AGENCY / AFP