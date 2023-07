Drony znów zaatakowały w Moskwie. Zełenski: To naturalne

Oprac.: Karolina Głodowska Ukraina - Rosja

- Ukraina rośnie w siłę, a wojna stopniowo wraca na terytorium Rosji, do jej symbolicznych ośrodków i baz wojskowych - ocenił ukraińskich przywódca Wołodymyr Zełenski, komentując atak dronów w centrum Moskwy, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę. Według prezydenta jest to "nieuniknione, naturalne i absolutnie sprawiedliwe". - Wojna w Ukrainie dotyka teraz tych, których do tej pory nie dotyczyła - komentował z kolei rzecznik Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy Jurij Ihnat.

Zdjęcie Wołodymyr Zełenski skomentował atak dronów w centrum Moskwy / Artur Widak/NurPhoto / Getty Images