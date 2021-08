Znikają pociągi Kolei Mazowieckich na Lotnisko Chopina. Nie ma dla nich miejsca

Aktualności

Pozwalały przejechać z Lotniska Chopina do Modlina lub odwrotnie, a jednocześnie uzupełniały "tradycyjną" komunikację miejską w Warszawie. W odświeżonym rozkładzie jazdy na Okęciu zabraknie jednak pociągów Kolei Mazowieckich linii RL, z których korzystali liczni przyjezdni do stolicy, jak i jej mieszkańcy. Składy będą kursować w skróconej relacji do Dworca Centralnego, bo przez modernizację Warszawy Zachodniej nie ma dla nich miejsca na torach. Na razie nie wiadomo, czy mniejszą częstotliwość odjazdów kolei z największego portu lotniczego w Polsce zrekompensują dodatkowe autobusy.

Zdjęcie "Lotniskowy" pociąg Kolei Mazowieckich; zdj. ilustracyjne / Koleje Mazowieckie / Archiwum