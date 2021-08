Po uderzeniu pociągu IC Osterwa w stado krów w okolicach osady Mokrz (pow. szamotulski, woj. wielkopolskie), do którego doszło w poniedziałek rano, wstrzymano ruch pociągów na odcinku trasy kolejowej łączącej Poznań i Szczecin. Portal mojewronki.pl podał, że ruch pociągów między Wronkami a Miałami został wstrzymany. Według serwisu zwierzęta, których było sześć, nie przeżyły.

Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP PLK poinformował, że około godz. 7:20 pociąg relacji Szczecin Główny - Kraków uderzył w kilka krów, które stały na torach.



- Nikt z podróżnych ani załogi pociągu nie ucierpiał. Pasażerowie pociągu zostali zabrani autobusami do stacji Poznań Główny. W wyniku zdarzenia uszkodzona została lokomotywa - zaznaczył Pietrzykowski.

Do zdarzenia doszło, gdy stado 130 sztuk bydła było przeprowadzane przez przejazd kolejowy - powiedziała serwisowi mojewronki.pl mł. asp. Sandra Chuda z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach.



Na miejscu jest policja i prokurator.



Ruch na trasie łączącej Poznań i Szczecin został wstrzymany, gdyż do zdarzenia doszło na remontowanym odcinku magistrali, na którym pociągi jeżdżą jednym torem - podał rzecznik.

- Dla pociągów regionalnych została wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa między Miałami a Wronkami. Pociąg relacji Łódź Fabryczna - Szczecin Główny pojedzie zmienioną trasą przez Rzepin. Podróżni w pociągach i na peronach są informowani o aktualnej sytuacji - zapewnił.



Pietrzykowski poinformował także, że ruch na trasie zostanie wznowiony po odstawieniu uszkodzonego składu do stacji Poznań Główny oraz po zakończeniu pracy służb usuwających skutki zdarzenia, którego przyczyny ustali specjalna komisja.



O 140 minut opóźniony jest pociąg Polregio nr 78401 z Poznania do Świnoujścia. Skład tego samego przewoźnika Ujście Warty (Poznań - Kostrzyn) jedzie z 40- minutowym opóźnieniem.



Utrudnienia w ruchu pociągów mogą potrwać do godz. 12:00. Spodziewane są znaczne opóźnienia pociągów Intercity na tej trasie.