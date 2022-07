Jak nie dać się zaskoczyć w PKP Intercity? Czyli wszystko, co musisz wiedzieć przed podróżą

Wiktor Kazanecki Aktualności

Wielu pasażerów zadaje sobie pytanie, czy i o ile spóźni się ich pociąg. Chcą też wiedzieć, czy jeśli kupią bilety, pojadą składem z przedziałami, a może w wagonie bezprzedziałowym. Istotną kwestią jest również, w których pociągach jest WARS - czyli wagon restauracyjny, gniazdka do ładowania, Wi-Fi oraz strefy ciszy. Tłumaczymy, co warto sprawdzić przed podróżą z PKP Intercity i w jaki sposób to zrobić.

Zdjęcie Przed podróżą PKP Intercity warto sprawdzić, jakim rodzajem pociągu jedziemy i co odnajdziemy w jego wyposażeniu / Marek Bazak / East News