Krajowy Plan Odbudowy. Müller: Polska i KE doszły do porozumienia

Oprac.: Dawid Zdrojewski Priorytety UE w dobie pandemii

W środę zakończyły się prace zespołów negocjacyjnych ws. Krajowego Planu Odbudowy. Polska i Komisja Europejska doszły do porozumienia ws. "kamieni milowych"; zostały przekazane do finalnej akceptacji przez KE - przekazał w piątek rzecznik rządu Piotr Müller. Jak dodał, w najbliższych kilku, kilkunastu dniach powinno dojść do formalnego zaakceptowania KPO.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne / Wojciech Stróżyk / East News