Stolica Apostolska przeprowadziła postepowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań bp. Tadeusza Rakoczego w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich. W jej wyniku podjęto kilka decyzji w stosunku do duchownego, wśród nich zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych.

"Działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i motu proprio papieża Franciszka Vos estis lux mundi, Stolica Apostolska - w następstwie formalnych zgłoszeń - przeprowadziła postepowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań bp. Tadeusza Rakoczego w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich" - czytamy na stronie Archidiecezji Krakowskiej.



Jak przekazano, w wyniku zakończonego dochodzenia Stolica Apostolska podjęła w stosunku do biskupa następujące decyzje: zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych;, nakaz prowadzenia życia w duchu pokuty i modlitwy, zakaz uczestniczenia w zebraniach plenarnych Konferencji Episkopatu Polski.



Biskup musi także wpłacić z prywatnych środków odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji Świętego Józefa powołanej przez Konferencje Episkopatu Polski, z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć.

Nie podjął żadnych działań

Biskup Tadeusz Rakoczy jest jednym z czterech duchownych, co do których w marcu tego roku komisja do spraw pedofilii "skierowała we własnym zakresie zawiadomienie i wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa".

Bp Rakoczemu zarzucono, że nie podjął żadnych działań w sprawie Janusza Szymika, molestowanego w latach 80. przez księdza pedofila Jana Wodniaka. Przełożonym Wodniaka był bp Rakoczy, do którego Szymik dwukrotnie zgłaszał sprawę.

