Abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki i administrator apostolski diecezji kaliskiej, przeprasza wszystkich, których dotknęła sobotnia wypowiedź o. Tadeusza Rydzyka.

Zdjęcie Abp Grzegorz Ryś /Michal Wozniak/East News /East News

W sobotę 5 grudnia w Toruniu podczas uroczystości z okazji 29. rocznicy Radia Maryja dyrektor rozgłośni o. Tadeusz Rydzyk nazwał biskupa Edwarda Janiaka "współczesnym męczennikiem mediów". "Zwróćmy uwagę na to, co mówią, i nie dajmy się (...); to, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył, a kto nie ma pokus" - mówił redemptorysta.

Reklama

Jego wypowiedź wywołała poruszenie i wiele negatywnych komentarzy. Delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży abp Wojciech Polak zwrócił się pisemnie do prowincjała Zgromadzenia Ojców Redemptorystów o. Janusza Soka, przełożonego o. Tadeusza Rydzyka, z prośbą o interwencję w sprawie słów dyrektora Radia Maryja.



Zareagował także abp Grzegorz Ryś, który po odsunięciu bpa Janiaka od kierowania diecezją kaliską przejął jego administracyjne obowiązki.



Zobacz też: Redemptoryści wydali oświadczenie w sprawie słów o. Rydzyka

"Jako Administrator Apostolski Diecezji Kaliskiej chcę najmocniej przeprosić wszystkich, których dotknęła wypowiedź Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka z dnia 05 grudnia br." - czytamy w krótkim oświadczeniu, wydanym 7 grudnia 2020 r.



"Bagatelizowanie grzechu, a jeszcze bardziej jego konsekwencji w życiu osób poszkodowanych, nie ma nic wspólnego z drogą Ewangelii' - pisze abp Ryś. I dodaje: "Ewangeliczną drogą Kościoła jest uznanie win i nawrócenie oraz solidarność z najmniejszymi i cierpiącymi".

Zobacz też: Wiceszef MSZ stanowczo: Skandaliczne słowa

Zdjęcie Założyciel i dyrektor Radia Maryja oraz TV Trwam o. Tadeusz Rydzyk podczas mszy świętej z okazji obchodów 29. rocznicy powstania Radia Maryja / PAP/Tytus Żmijewski / PAP

17 października nuncjatura apostolska w Polsce poinformowała, że papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. Nuncjatura wyjaśniła, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie sygnalizowanych zaniedbań bp. Janiaka w sprawie oskarżeń o nadużycia seksualne niektórych duchownych diecezji kaliskiej obowiązuje go nakaz przebywania poza diecezją.

Bp Janiak był jedną z postaci ukazanych w filmie dokumentalnym "Zabawa w chowanego" Tomasza i Marka Sekielskich, opisującego przypadki pedofilii wśród księży. Film przedstawiał historię trzech chłopców - braci Bartłomieja i Jakuba i Andrzeja - wykorzystywanych przez tego samego księdza z diecezji kaliskiej - Arkadiusza H. W filmie ukazano, jak biskup Janiak miał kryć przestępstwa seksualne podległych mu księży.



Oskarżenia pod adresem bpa Janiaka i kroki, jakie podjęła Stolica Apostolska, opisujemy szerzej TUTAJ .