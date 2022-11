Kiedy prać i prasować, by płacić mniej za prąd? Twoja taryfa wskazuje konkretne godziny

Oszczędzanie prądu będzie korzystne nie tylko dla naszych portfeli, ale także dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. KSE to zbiór urządzeń, które przeznaczone są do realizowania całego procesu wytwarzania, przesyłu, rozdziału, magazynowania i użytkowania energii. Od jego obciążenia zależy bezpieczeństwo energetyczne kraju. Korzystając w odpowiedni sposób z poszczególnych taryf możemy nie tylko zaoszczędzić na rachunkach, ale także zadbać o wydolność systemu.



Ile i jak płacimy za prąd? Rodzaje taryf

Jako konsumenci możemy wybrać spośród kilku podstawowych rodzajów taryf, m.in. jednostrefowej G11 oraz dwustrefowej G12, a także taryfy trójstrefowej G13.



Pierwsza z nich (G11) jest opcją, z której najczęściej korzystają Polacy i stawka za energię jest w niej jednakowa przez całą dobę. Będzie ona odpowiednia dla gospodarstw domowych, które mają zużycie energii na podobnym poziomie niezależnie od pory dnia i nocy.

Rachunek za prąd. Taryfa G12

Dla wielu jednak niezwykle korzystna może być oferta G12, która umożliwia nam użytkowanie urządzeń elektrycznych za niższą stawkę w konkretnych godzinach dziennych lub nocnych. Strefy czasowe mogą różnić się nieco od siebie, są one bowiem wyznaczane przez dostawców. Najdłuższy okres, w którym obowiązują niższe opłaty to oczywiście noc - czas, w którym naliczane są niższe stawki najczęściej trwa od 22:00 do 6:00. To właśnie wtedy najlepiej korzystać z urządzeń, które wymagają największego zużycia prądu w naszym gospodarstwie domowym.

Jednak pranie, zmywanie czy prasowanie w nocy nie jest zbyt wygodne, dlatego operatorzy przewidują tańsze stawki także w w ciągu dnia - zazwyczaj jest to pora między 13:00 a 15:00. To również w tym czasie opłacalne będzie korzystanie z urządzeń wymagających większego zużycia energii elektrycznej.

Taryfa G12n i G12w. Tańszy prąd nie tylko w nocy

Dostawcy energii oferują także inne opcje taryfy G12. G12n będzie pozwalała nam korzystać z niższych stawek nie tylko w godzinach pozaszczytowych podczas dni roboczych, ale także w niedziele.



Z kolei taryfa G12w będzie tańszym rozwiązaniem, kiedy największe zużycie prądu w naszym gospodarstwie domowym przypada na sobotę oraz niedzielę, bowiem ulgi w tej taryfie obowiązują przez cały weekend, zarówno w godzinach pozaszczytowych jak i szczytowych, czyli przez całą dobę. Dostawca energii elektrycznej ustala zazwyczaj najwyższą stawkę za opcję taryfy G12w, jednak jeżeli podczas weekendów zużywamy naprawdę spore ilości prądu, to może się ona okazać najbardziej opłacalną.

Ogrzewasz prądem dom? Taryfa G13 może być dla ciebie

Choć jest ona nieco mniej popularna, to niektórzy dostawcy energii oferują także taryfę G13, która uzależnia stawkę za energię nie tylko od pory dnia, ale również od trwającego okresu w roku.



Najbardziej skorzystać mogą na niej osoby, które elektrycznie ogrzewają dom. W tej taryfie niższe stawki obowiązują od 1 kwietnia do 30 września w ciągu dni roboczych w godzinach od 13:00 do 19:00 oraz od 22:00 do 7:00 oraz podczas weekendów, natomiast od 1 października do 31 marca w ciągu dni roboczych w godzinach od 13:00 do 16:00 oraz od 21:00 do 7:00, a także w czasie trwania weekendów.

Klaudia Michalak