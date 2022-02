Wiceszef resortu zdrowia ostrzegał, by nie lekceważyć wirusa, mimo że nowych przypadków jest coraz mniej. Przekazał również, że wariant Omikron dominuje w naszym kraju i jest to 96 proc. nowych przypadków.



- Nasze prognozy pokazują, że na początku, może w połowie marca, nowych przypadków będzie zdecydowanie mniej i to na pewno cieszy. Okres wiosenny będzie sprzyjał temu, że pandemia będzie odpuszczała - mówił. Dodał, że trudno w tej chwili wyrokować, co będzie na jesieni. - Mamy już w tej chwili dwa nowe subwarianty Omikrona, które także występują w naszym kraju. Jeszcze nie wiemy jak one się będą zachowywać, jaki dają przebieg choroby - powiedział Karaska. Dodał, że "koronawirus tak łatwo nie odejdzie z naszej codzienności, więc chyba musimy się nauczyć z nim na co dzień żyć.



Minister zdrowia: w najbliższych dniach czekają nas spadki zakażeń

W niedzielę minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał prognozy, z których wynika, że w najbliższych dniach czekają nas spadki liczby zakażeń koronawirusem.

"Tygodniowa średnia dzienna liczba zleceń na testy (wystawianych przez POZ, infolinie i formularz) spadła od apogeum piątej fali z 76 do 42 tys. W tym czasie odsetek pozytywnych testów zmniejszył się z 36 do 29 proc. W tym tygodniu czekają nas kolejne spadki liczby zakażeń" - wskazał w niedzielę na Twitterze szef MZ.

Łącznie od 4 marca 2020 r., gdy odnotowano w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 5 402 289 przypadków. Dane publikowane przez MZ mówią, że zmarło 108 120 osób z COVID-19.