Koronawirus w Polsce Krótsza kwarantanna i darmowe testy w aptekach. Lista zmian z konferencji

Jak przekazał Kraska, rekordowa jest też liczba wykonanych testów. - Minionej doby wykonano ich 170 tys. - powiedział Interii.



- Udział wariantu Omikron w nowych zakażeniach to dzisiaj 40 proc. To się bardzo dynamicznie zmienia i ta liczba bardzo szybko rośnie - poinformował wiceminister Kraska.



Dotychczasową rekordową liczbę zakażeń odnotowano w sobotę, 22 stycznia, kiedy potwierdzono 40 876 nowych przypadków.



We wtorek 25 stycznia notowano 36 995 kolejnych przypadków SARS-CoV-2 (przy 141 880 testach) i 252 zgony pacjentów z COVID-19. Tydzień wcześniej 19 stycznia informowano o 30 586 nowych zakażeniach i śmierci 375 osób. Wówczas wykonano ponad 122,3 tys. testów na obecność SARS-CoV-2.



Zobacz też: Nauka zdalna od czwartku. Jest decyzja Czarnka

Reklama

Spotkanie premiera Morawieckiego z opozycją

We wtorek w kancelarii premiera odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego z opozycyjnymi ugrupowaniami w sprawie dalszej walki z pandemią.

- Projekt poselski, który firmuje poseł Hoc, nadal będzie procedowany - powiedział po spotkaniu rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że projekt mający uzupełniać rozwiązania "lex Hoc" zostanie przygotowany na podstawie postulatów opozycji i pomysłów, które pojawiły się w rządzie.

Projekt przedstawiony przez wiceprzewodniczącego komisji zdrowia Czesława Hoca (PiS) zakłada m.in. że pracodawca będzie mógł żądać od pracownika okazania informacji o szczepieniu przeciw COVID-19 lub o negatywnym wyniku testu albo też informacji o przebytej infekcji. Propozycja trafiła do Sejmu w grudniu.

- Chcemy przedstawić dodatkowy pakiet rozwiązań, który mógłby kompleksowo uzupełnić te rozwiązania oraz przeanalizować wszystkie postulaty opozycji, które się pojawiły dzisiaj - powiedział rzecznik. - Liczymy, że jutro lub pojutrze ten projekt mógłby być przedstawiony - dodał Müller.

Zaznaczył, że propozycje zgłaszane na spotkaniu były "w wielu sprawach bardzo różne". - Z jednej strony Konfederacja, która chce całkowitego odrzucenia tego projektu, z drugiej Lewica, która by chciała wprowadzenia przymusu szczepień w Polsce - mówił.

Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie SARS-CoV-2 stwierdzono dotychczas u ponad 356,3 mln ludzi na świecie, a ponad 5,6 mln zainfekowanych zmarło, wykonano ponad 9,8 mld szczepień przeciwko COVID-19.