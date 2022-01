Nauka zdalna dla uczniów od klasy V szkół podstawowych już od najbliższego czwartku, 27 stycznia - tak brzmi decyzja Ministerstwa Edukacji.

- Musieliśmy podjąć decyzję o ograniczeniu nauki stacjonarnej na okres ferii zimowych. Od czwartku w szkołach naukę stacjonarną będą kontynuować uczniowie z klas I-IV, przedszkola oraz zerówki - przekazał minister Czarnek.

Jak dodał polityk, pozostali uczniowie szkół podstawowych oraz szkół średnich od 27 stycznia będą przechodzili na naukę zdalną. Minister Czarnek zapewnił, że w tym samym okresie będzie istniała możliwość konsultacji pojedynczych i grupowych dla uczniów klas maturalnych. Możliwa będzie też kontynuacja nauki zawodu.

Reklama

Nauka zdalna. Przemysław Czarnek: Wrócimy z końcem lutego

- To wszystko spowodowane jest epidemią koronawirusa. To nieco ponad dwa tygodnie nauki zdalnej. Jesteśmy przekonani, że z końcem lutego wrócimy do nauki stacjonarnej - mówił Przemysław Czarnek.



Głos na konferencji zabrał też główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka. - Musimy pamiętać, że te notowane wzrosty to olbrzymie wyzwania dla służb sanitarnych. Muszą ograniczać kontakty, nakładać kwarantanny, przeprowadzać testy. By zmniejszyć to ryzyko przenoszenia się koronawirusa musieliśmy podjąć właśnie takie decyzje - mówił Saczka.



Nauka zdalna od czwartku? Powodem koronawirus

Już wcześniej o właśnie takich rozwiązaniach informował w Polskim Radiu 24 wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski. - Mamy doskonałą świadomość i wiedzę na temat negatywnych skutków nauki zdalnej, ale sytuacja jest od nas zupełnie niezależna, tzn. wzrost zachorowań w piątej fali i nowy wariant koronawirusa Omikron zmuszają nas do podjęcia bardzo niepopularnych decyzji. O skali tych niepopularnych decyzji dzisiaj poinformuje prof. Przemysław Czarnek - zapowiadał Rzymkowski.

Decyzja ministra edukacji, który konsultował ją z Ministerstwem Zdrowia, ma być podyktowana pogarszającą się sytuacją epidemiczną w Polsce. Obecnie na kwarantannie przebywa blisko milion Polaków. Tylko ostatniej doby odnotowano blisko 37 tys. zakażeń koronawirusem.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nauka zdalna w największych miastach? "Będziemy o tym decydować" RMF