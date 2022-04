"Jednocześnie przypominam, że unijny certyfikat covidowy dla dzieci do 18. roku życia jest bezterminowy w całej UE" - napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

Od 1 lutego 2022 r. ważność unijnych certyfikatów covidowych (UCC), wydanych po szczepieniu w schemacie podstawowym, po dawce uzupełniającej i przypominającej wynosiła do 270 dni.

- Ponieważ nie ma rekomendacji w sprawie czwartej dawki, poza osobami powyżej 80 lat oraz tych, z obniżoną odpornością, zapadła decyzja o bezterminowej ważności certyfikatu w Polsce - wyjaśnił rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Podał, że decyzja ma moc obowiązującą od wtorku.

Niedzielski: Zasłona milczenia w UE

W ubiegłym tygodniu szef resortu zdrowia zapowiadał tę decyzję. - Będziemy przedłużali paszporty covidowe bezterminowo tym, którzy przyjęli trzecią dawkę szczepienia przeciw COVID-19 - powiedział w TVN24.

- My w Polsce przyjęliśmy takie rozwiązanie, bo tutaj jest pewnego rodzaju zasłona milczenia w Unii Europejskiej, tzn. nie mamy jasnych deklaracji, co będzie się dalej działo z paszportami. Przyjęliśmy takie rozwiązanie, że jeżeli jest pierwszy booster, bo większość społeczeństwa miała prawo dostępu do niego, to po tym boosterze będziemy przedłużali paszport bezterminowo - powiedział Niedzielski. - Regulacje są tak zaprojektowane - dodał.

Dawka przypominająca podawana jest po przyjęciu pełnego cyklu (zwykle dwóch dawek), jej celem jest wzmocnienie i utrwalenie ochrony przeciw COVID-19.

Druga dawka przypominająca. Dla kogo?

Od 20 kwietnia osoby, które ukończyły 80 lat mogą przyjąć drugą dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 . W nocy z 19 na 20 kwietnia rozpoczęła się rejestracja.

Dla osób powyżej 80 lat, które przyjęły dawkę przypominjącą mRNA, od której minęło minimum 150 dni, skierowania zostaną wystawione automatycznie. W przypadku braku skierowania, decyzję o wystawieniu podejmie lekarz.

W szczepieniu przypominającym będą stosowane szczepionki mRNA, czyli Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna) w połowie dawki.