"Lewica: Wolność dla naszych, Tolerancja dla naszych, Akceptacja dla naszych, Lockdown dla nieposłusznych, Testy dla nieposłusznych, Ograniczenia dla nieposłusznych, Paszporty dla posłusznych i tych, którzy zrozumieją, że nie warto być nieposłusznym woli partii. Obrzydliwe" - w ten sposób Artur Dziambor skomentował strategię Lewicy na walkę z pandemią, czyli m.in. ograniczenia dla niezaszczepionych czy regularne testy dla pracowników medycznych, nauczycieli i innych narażonych zawodów.

Na krytykę zareagował poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. "Ej, ale co jest złego nawet w testach?" - zapytał.



"Tych do nosa? Bolą. Raz to w życiu robiłem, nie wyobrażam sobie robić tego codziennie, chyba że chodzi o tortury. Poza tym, nie badamy żadnych innych chorób, a ludzie chorzy na inne choroby chodzą i żyją wśród nas" - odpowiedział Artur Dziambor. Później wyjaśnił: "Pomijając tekst do którego nie dodałem stosownych emotikonek, jednak uważam, że to bezustanne testowanie jest czymś nienormalnym. Nikt nas nigdy nie zmuszał do testowania się na inne choroby, a są, ludzie chorzy chodzą i nic z tym nie robimy, bo trzeba jakoś żyć. Tyle".



Wpis Dziambora skomentował Adrian Zandberg (Lewica). "Konfederacja. Partia prawdziwych twardzieli" - napisał na Twitterze. "Totalnie wam wierzę, chłopaki, jak mówicie, że obronicie Polskę! Nie to, co te lewaki w rurkach! Oby tylko wróg nie przysłał pielęgniarki że strzykawką..." - ironizował.







Jest kilka rodzajów testów na COVID-19. Poseł Dziambor pisał o szybkim teście wymazowym, który polega na włożeniu do przegród nosowych i/lub gardła patyczka wymazowego.