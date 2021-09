Koronawirus w Polsce Koronawirus w Polsce. Waldemar Kraska podał liczbę nowych zakażeń

W rozporządzeniu wprowadzono regulacje dotyczące wydawania unijnego cyfrowego zaświadczenia covid osobie, która została zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza terytorium Polski. Zawarto w nim także doprecyzowanie przepisów dotyczących posługiwania się unijnym cyfrowym zaświadczeniem covid.

Jakie obostrzenia?

Osoba, która została zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza terytorium Polski, szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej, chcąca otrzymać unijne cyfrowe zaświadczenie covid musi przedstawić oryginał zaświadczenia o zaszczepieniu, zgodny ze wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki oraz tłumaczenie tego zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego, a także oświadczenie zawierające zgodę tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych związanych z wydaniem unijnego cyfrowego zaświadczenia covid. Dane o szczepieniach trafią do prowadzonej w postaci elektronicznej karty szczepień.

Rozporządzenie rozszerza katalog sytuacji, do których nie stosuje się nakazu zasłaniania ust i nosa - o egzaminy dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdziany dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Regulacja przewiduje również m.in. rozszerzenie katalogu podmiotów, które są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy RP, o osoby realizujące prawomocne orzeczenie sądu lub ugodę zawartą przed sądem ustalające kontakty z małoletnim dzieckiem, które przebywa na terenie innego państwa niż miejsce pobytu rodzica.

Obostrzenia. Zmiany dla funkcjonariuszy

Rozporządzenie umożliwia uruchomienie międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych z przekroczeniem polskiej granicy na odcinku z Ukrainą, w szczególności uruchomienie przez Koleje Ukraińskie pociągów w relacji Kijów-Przemyśl-Kijów. Do końca października przedłużone zostało wstrzymanie przemieszczania się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Polski i Białorusi.

Rozporządzenie zakłada ponadto m.in. zwolnienie z obowiązku wypełniania karty lokalizacyjnej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa wykonujących zadania służbowe, oraz osób, wobec których są wykonywane czynności, np. konwojowanych.